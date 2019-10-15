Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Жовтень 2019, Київ 18:40
Новини | Політика

Зеленський вніс зміни до складу РНБО

До складу відомства введений новий секретар РНБО Олексій Данілов

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє Офіс президента 15 жовтня.

Згідно з документом, до складу відомства введений новий секретар РНБО Олексій Данілов, новий голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимова та перший заступник голови СБУ Владислав Бухарєв.

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього секретаря Олександра Данилюка.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

/**/ /**/ /**/ Олександр Данилюк
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Данилюк каже, що подав у відставку через ситуацію з «Приватбанком» і Богдан має так вчинити

12 вересня президент призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 20 вересня глава держави призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG