Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє Офіс президента 15 жовтня.

Згідно з документом, до складу відомства введений новий секретар РНБО Олексій Данілов, новий голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимова та перший заступник голови СБУ Владислав Бухарєв.

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього секретаря Олександра Данилюка.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

12 вересня президент призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 20 вересня глава держави призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки. 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.