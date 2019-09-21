Журналіст перед виборами став «ботом». Політики заперечують причетність до «ботоферми»

Журналістське розслідування проєкту «Слідство.інфо» і «Громадського» телеканалу викрило, як працює одна з так званих «ботоферм» у Києві – організація, в якій найняті працівники маніпулюють коментарями в соцмережах у «замовленому» напрямку – який час від часу міг мінятися. І буквально за день до оприлюднення його результатів сторінки саме цієї «ботоферми» у своїх соцмережах закрила компанія «Фейсбук». Політики ж, на підтримку яких писали «боти», заперечують, що були причетні до замовлень.

У ніч на 17 вересня з’явилося чергове повідомлення компанії «Фейсбук» про вилучення нової порції неавтентичних сторінок, груп чи облікових записів у її соцмережах – фейсбуці й інстаґрамі, майже чотири сотні з них – із України. За даними компанії, «скоординована неавтентична поведінка», що спостерігалася на них, пов’язана з українською піар-фірмою Pragmatico.

За підрахунками «Фейсбука», слідкували за принаймні однією з них майже 4,2 мільйона користувачів, а належали принаймні до однієї з вилучених груп понад 400 тисяч. При цьому на рекламу на вилучених облікових записах, сторінках і групах було витрачено близько 1 мільйона 600 тисяч доларів, і заплатили цю суму саме доларами США.

Що таке та «скоординована неавтентична поведінка» в соцмережах, детально дослідив проєкт викриття дезінформації американської «Атлантичної ради» DFRLab. Серед її ознак – однакові дати створення сторінок, однакові дописи й посилання, а також наголос на одному й тому ж наборі зовнішніх сайтів – декотрі з яких мають одну й ту саму IP-адресу сервера.

А вже 18 вересня результат свого розслідування публікують «Слідство.інфо» і «Громадське»: журналіст першого з проєктів Василь Бідун, приховавши свою особу, півтора місяця пропрацював саме в цій піар-фірмі рядовим «ботом» – пишучи замовні коментарі в соцмережах за зарплату «в конверті».

Чи не найбільшу увагу привернув той факт, що ця «ботоферма» за час роботи там журналіста напередодні парламентських виборів тисячами писала замовні коментарі на користь Анатолія Гриценка і його партії «Громадянська позиція», а також Святослава Вакарчука і його партії «Голос».

Канадсько-британський політолог Тарас Кузьо: «А схоже, Вакарчук, урешті, не таке вже й «нове обличчя» і вдається до «джинси» (проплачених коментарів у ЗМІ) так само, як і «старе обличчя» Гриценко»

При цьому, за словами журналіста, завдання вихваляти Гриценка й його партію було пов’язане з необхідністю критикувати Вакарчука, а також Ігоря Смешка. Коли ж надійшло нове завдання, стало потрібно підтримувати вже Вакарчука й «Голос».

Крім цих політиків, та група «ботів», серед яких працював Василь Бідун, також отримувала завдання підтримувати кандидатів-мажоритарників, що балотувалися на Донеччині – коміка Сергія Сівохо, що йшов від «Слуги народу», і Сергія Шахова. А серед неполітичних діячів «боти» мали підтримувати генерала СБУ Анатолія Калюжняка, про сумнівні статки якого «Слідство.інфо» публікувало своє розслідування.

Вакарчук і Сивохо, мовиться в розслідуванні, заперечили свою причетність до замовлення таких «послуг» і заявили, що це могла бути провокація проти них; Гриценко від коментарів відмовився.

Фірма Pragmatico, яка також виступає під назвою Doping Digital Agency, – імовірно, лише одна з тих, що займаються такою діяльністю. Напередодні виборів «ботоферми» активно працювали і за (чи проти) інших політиків.