«Закінчити війну в головах»: Сівохо розповів, що буде робити у РНБО

Актор, ведучий, гравець КВК і екскандидат в депутати від «Слуги народу» Сергій Сівохо після повідомлення про своє призначення радником секретаря РНБО повідомив, чим буде займатися на посаді.

«Одразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах», – написав Сівохо на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що в питанні Донбасу «немає простих рішень і всі вже втомилися сподіватися і чекати».

«Питання мирного Донбасу з порядку не зняте і буде вирішене», – додав Сівохо.

21 жовтня Сергій Сівохо заявив про своє призначення радником секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. РНБО досі це публічно не підтвердила.