Радіо Свобода Daily: Шоумен Сергій Сівохо повідомив, що робитиме на посаді радника секретаря РНБО

«Закінчити війну в головах»: Сівохо розповів, що буде робити у РНБО

Актор, ведучий, гравець КВК і екскандидат в депутати від «Слуги народу» Сергій Сівохо після повідомлення про своє призначення радником секретаря РНБО повідомив, чим буде займатися на посаді.

«Одразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах», – написав Сівохо на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що в питанні Донбасу «немає простих рішень і всі вже втомилися сподіватися і чекати». «Питання мирного Донбасу з порядку не зняте і буде вирішене», – додав Сівохо.

Європейська федерація журналістів: «вирок» Асєєву є кричущим порушенням свободи слова

Європейська федерація журналістів (EFJ) шокована засудженням автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва у непідконтрольному нині українській владі Донецьку і вкотре закликає негайно його звільнити, йдеться в повідомленні на сайті EFJ.

«Порушення прав Асєєва, а тепер і суворий вирок є кричущими порушенням свободи слова», – сказав генеральний секретар федерації Рікардо Гутьєрес.

Національна спілка журналістів України також висловила обурення «судилищем» над Станіславом Асєєвим в окупованому Донецьку, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у фейсбуці.

«15 років в’язниці – за журналістську діяльність! Національна спілка журналістів України обурена судилищем над нашим колегою Станіславом Асєєвим у Донецьку. 15 років колонії суворого режиму та заборона займатися журналістською діяльністю – це неприховані жорстокі репресії за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу», – написав Томіленко.

СБУ затримала в аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки

Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення шкоди обороноздатності держави, повідомила у вівторок пресслужба відомства. За повідомленням ЗМІ, йдеться про Юрія Бровченка.

«22 жовтня контррозвідка СБУ на виконання рішення слідчого судді затримала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Експосадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», – зазначає пресслужба СБУ.

Як повідомили в Службі безпеки, слідчі встановили, що посадовець Мінекономрозвитку, а також чиновники ДП «Український центр «Безпека» та компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії, уклавши «завідомо збитковий контракт» на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на понад 16,5 мільйонів доларів.

«Контрольована недоторканність». Депутати сперечаються, як далі впроваджувати зміни

Партія Святослава Вакарчука «Голос» вимагає ухвалення альтернативного законопроекту про зняття депутатської недоторканності. Монобільшість від «Слуги народу» хоче запровадити «контрольовану» недоторканність депутатів, стверджують у «Голосі».

Відповідно до запропонованого «слугами» законопроекту, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем, його не зможуть затримати, заявила парламентар від партії Святослава Вакарчука Олександра Устінова. Натомість парламентарі від пропрезидентської партії категорично відкидають такі закиди.

Чи ухвалять нові умови зняття недоторканності? Читайте тут.

На кордоні росіянин попросив політичного притулку в Україні – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що 26-річний громадянин Росії при в’їзді на територію України на пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

«Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо особи прохача притулку в ДПСУ не надали.

Ліквідація «ДНР» і «ЛНР». Що задумала Україна?

Розпустити угруповання «ЛДНР». Таку умову для подальшого виконання Мінських угод висунула Україна в Тристоронній контактній групі. Цю вимогу в Кремлі назвали несподіванкою і навіть ударом по процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Наскільки реальним є такий сценарій? Чи суперечить він Мінським угодам і як це може вплинути на спроби встановити стабільний режим припинення вогню на передовій?​

Повітря України перебуває в межах допустимої норми – Урядовий портал

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (Мінекоенерго) повідомило 22 жовтня, що «за даними гідрометеорологічних організацій, межі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах та концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано».

«Осінні погодні умови, такі як, тумани, наявність приземних інверсій (коли при землі утворюється затримуючий шар повітря) можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу Гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано», – йдеться в повідомленні міністерства.

«Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити – перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми», – сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Врятував три тисячі людей у Голодомор: в Україні знімають фільм про Якова Дробота

Завершились зйомки першого тизеру українського фільму «Яків» про реального чоловіка, Якова Дробота, який на посаді голови колгоспу в селі Великий Хутір на Черкащині рятував людей від Голодомору, не допустивши смертей і канібалізму.

Про те, що означає працювати з такою історією, та чому зараз, на третьому році роботи над фільмом все ще незрозуміло, коли вдасться його завершити, Радіо Свобода поспілкувалося із режисеркою стрічки Вікторією Трофіменко.

«Круто бути собою» – українська реп-зірка Alyona Alyona

Уже рік минув відтоді як вихователька дитячого садка Олена Савраненко виклала на YouTube свій трек «Рибки», і на сучасній реп-сцені з’явилася нова зірка Alyona Alyona, яка співає не про гроші і тачки, а про булінг і сприйняття себе такою, якою є. Місяць тому реперка отримала німецьку міжнародну премію Anchor, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.

Наприкінці місяця (31 жовтня) відбудеться перший концерт цієї співачки в Мінську. У зв’язку з такою подією журналісти Білоруської служби Радіо Свобода записали інтерв’ю з нею.

Будьте собою!

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