Затримання ексзаступника міністра економіки: шпигунські пристрасті й все, що відомо

Колишнього заступника міністра економічного розвитку України затримали в аеропорту «Бориспіль». Припускають, що затриманий мав намір сховатися від слідства за кордоном. У матеріалах СБУ йдеться про зникнення, як мінімум, 8,2 мільйона доларів. Крім того, це затримання може бути пов’язане з цілою шпигунською історією.

Днями ЗМІ повідомили, що СБУ розслідує можливу роботу ексзаступника міністра економіки України на спецслужби Росії. Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський писав, що йдеться про справу Юрія Бровченка в контексті зриву виробництва 152 мм снарядів для артилерійської системи «Гіацинт».

Шпигунська історія

СБУ зверталася до суду щодо отримання дозволу на проведення певних слідчих дій, тому матеріали справи стали доступними для оприлюднення. Пізніше доступ до відповідних судових матеріалів закрили, але фабула справи вже стала надбанням відкритих інтернет-ресурсів.

Серед інших про справу розповів депутат Верховної Ради ІІХ скликання Мустафа Найєм.​

Він пише, що у серпні 2015 року громадянин США отримав завдання від російських спецслужб щодо отримання відомостей про плани постачання зброї і боєприпасів до Збройних сил України. Він прибув із Росії в Україну, щоб встановити контакти зі співробітниками Мінекономіки і держпідприємств, які задіяні у виконанні державного оборонного замовлення. Американець швидко налагодив необхідні контакти і отримав інформацію про плани української сторони налагодити серійне виробництво снарядів 152−155 мм.

У 2017 році громадянин США, який виявився представником американської компанії Gray Fox Logistics, заступник міністра економіки Юрій Бровченко (на той момент) і директор держпідприємства «Безпека» Владислав Глазунов підписали контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів.

Зниклі мільйони

Після цього авансовий платіж у розмірі понад 8,2 мільйона доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств. Іноземна компанія обладнання в Україну так і не постачала, стверджує Мустафа Найєм, посилаючись на матеріали суду, до яких нині закрили доступ.

Контракт має бути виконаний до 30 грудня 2019 року. За даними СБУ, фігуранти схеми і не планували постачати Україні необхідне обладнання.

17 жовтня 2018 року співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави в розмірі 2,8 мільйона гривень, а також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

Чи тікав Бровченко від слідства?

А 22 жовтня 2018 року Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення шкоди обороноздатності держави. Про це повідомила пресслужба відомства.

Також у відомстві повідомляють про причини затримання колишнього заступника міністра: слідчі встановили, що посадовець Мінекономрозвитку, а також чиновники ДП «Український центр «Безпека» та компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії, уклавши «завідомо збитковий контракт» на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на понад 16,5 мільйона доларів.

«Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 мільйона американських доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних сил боєприпасами під час протидії російській агресії», – зазначають в СБУ.

Затримання ексзаступника міністра економіки відбулося в аеропорту «Бориспіль». Відтак у ЗМІ висловлюють припущення, що колишній чиновник мав намір переховуватися від слідства і назавжди покинути територію України.

У повідомленні пресслужби СБУ щодо затримання колишнього заступника міністра ім’я не було вказане. Радіо Свобода надіслало до СБУ запит щодо того, чи відповідає дійсності ця інформація. Але на те, що йдеться саме про Юрія Бровченка, вказують низка джерел, ЗМІ, а також про це написав депутат Верховної Ради України ІІХ скликання, який сам полишив Україну після отримання кримінальних обвинувачень, Олександр Онищенко.

Що ще відомо про Юрія Бровченка?

Юрій Бровченко у 2010–2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів в Міністерстві оборони України.



Із 2011 по 2015 роки працював в Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки – начальника управління мобілізаційної роботи та резервів.

Із 2015-го до липня 2016 року скеровував роботу мобілізаційного підрозділу в Державному концерні «Укроборонпром».

Із 5 липня 2016 року по вересень 2018-го обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.