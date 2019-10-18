Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора Київського бронетанкового заводу Вадима Шкавра. Про це повідомили у пресслужбі концерну.

«Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення», – заявили у «Укроборонпромі».

Обов’язки директора заводу виконуватиме Володимир Синявський, раніше він був заступником Шкавра.

«Укроборонпром» оголосив відбір на посаду керівника Київського бронетанкового заводу.