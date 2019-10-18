Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд України ввечері 18 жовтня обирає запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради з нацбезпеки й оборони та чинному президентові корпорації «Богдан» Олегу Гладковському, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Раніше 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Гладковському оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Про це 18 жовтня повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сам Гладковський, коментуючи 17 жовтня своє затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» та оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.