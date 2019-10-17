НАБУ підтвердило затримання Гладковського

У Національному антикорупційному бюро України підтверджують інформацію про затримання ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

«НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці.

Раніше сьогодні у соцмережах ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що Олег Гладковський 17 жовтня вдень намагався вилетіти з України, але його не випустили. Пізніше, за словами Лещенка, його затримали співробітники НАБУ у ресторані на Бориспільській трасі.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.