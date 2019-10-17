Гладковський оголосив голодування через «свавілля правоохоронних органів»

Затриманий удень 17 жовтня ексчиновник та керівник корпорації «Богдан» Олег Гладковський оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів». Про це ввечері 17 жовтня повідомив сайт корпорації.

«За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну», – цитує сайт слова Гладковського.

Гладковський «наголошує на політично вмотивованому незаконному переслідуванні», вказано в повідомленні.

У Національному антикорупційному бюро України підтверджують інформацію про затримання ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

«НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.