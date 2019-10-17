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17 Жовтень 2019, Київ 16:37
Новини | Політика

Затримання Гладковського «безпідставне та політично заангажоване» – корпорація «Богдан»

Олег Гладковський

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Корпорація «Богдан», керівником якої є затриманий 17 жовтня Олег Гладковський, заявила, що «дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані».

«17 жовтня Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюсселі. Він був офіційно запрошений на цей захід і мав на меті взяти участь у низці запланованих ділових перемовин як очільник провідної автомобілебудівної корпорації. Після відставки з державної служби Олег Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже, зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує ніякої критики», – твердять у корпорації «Богдан».

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У Національному антикорупційному бюро України підтверджують інформацію про затримання ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

«НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

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Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.

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