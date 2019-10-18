Гладковському оголосили про підозру – САП

Колишньому заступнику секретаря Ради з нацбезпеки й оборони та чинному президентові корпорації «Богдан» Олегу Гладковському оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Про це 18 жовтня повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн гривень збитків», – інформують у прокуратурі.

САП також вказує, що «колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тис. дол. США (за 2016 рік), 63 тис. дол. США (за2017 рік) та 47,5 тис. дол. США (за 2018 рік)».

Сам Гладковський, коментуючи затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» та оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.