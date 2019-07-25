Компанія «Богдан Моторс» звернулася до дипломатів та бізнес-асоціації через «політично вмотивовані» дії НАБУ

Компанія «Богдан Моторс» звернулася до послів країн «Групи семи» та офісу Європейської бізнес-асоціації з заявами, в яких вказує на «політично вмотивовані дії по відношенню до підприємств компанії з боку Національного антикорупційного бюро України».

«Сьогодні, створюючи штучну картинку для TV з надуманих фактів, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії та бізнес-клімату держави», – вказано у зверненнях.



Також у докуметах ідеться про події 19 та 24 липня, коли «працівниками НАБУ шляхом організації тотальних слідчих дій було паралізовано роботу керуючої компанії «Богдан Моторс».



«Компанія вбачає у дискретності постійних обшуків і іншу мету – повну або часткову паралізацію роботи «Богдан Моторс», підприємства якої задіяні у виконанні Державного оборонного замовлення та контрактів, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку», – ідеться в повідомленні на сайті компанії.

Минулого тижня компанія «Богдан Моторс» назвала звинувачення Національного антикорупційного бюро України «безпідставними» та заявляє про «політично вмотивований тиск».

19 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщення компанії «Богдан Моторс», у тому числі в клубі «5-й елемент». У відомстві заявили, що обшуки пов’язані з кримінальним провадженням про закупівлю Міністерством оборони та Генштабом Збройних сил України спеціального автомобільного транспорту за завищеними цінами в 2015-2018 роках.

Міноборони та Генштаб наразі не коментували звинувачення правоохоронців.

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5-й елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, народний депутат Ігор Кононенко. Автомобільну компанію «Богдан Моторс» очолює бізнес-партнер Петра Порошенка, колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.