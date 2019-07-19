Детективи проводять обшуки в приміщеннях компанії «Богдан», зокрема в клубі «5 елемент» – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», в тому числі в клубі «5 елемент», повідомили у прес-службі НАБУ.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 роках, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що розслідування триває з квітня 2018 року.

Інших деталей у відомстві не вказали, пославшись на «необхідність збереження таємниці слідства».

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5 елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, народний депутат Ігор Кононенко. Автомобільну компанію «Богдан моторс» очолює бізнес-партнер Петра Порошенка, колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.