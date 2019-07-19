Компанія «Богдан» називає звинувачення НАБУ «безпідставними»

Компанія «Богдан Моторс» називає звинувачення Національного антикорупційного бюро України «безпідставними» та заявляє про «політично вмотивований тиск».

«В умовах відсутності сучасної військової техніки, яка б дозволяла вирішувати усі питання забезпечення життєдіяльності військ під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС, компанія «Богдан Моторс» розробила власним коштом та виготовила зразки військової автомобільної техніки. Це санітарні автомобілі та вантажівки, які замінили у військах радянський металобрухт», – розповіли в «Богдані».

Згідно з повідомленням, після державних випробувань на озброєння армії прийняли бронеавтомобіль «Барс-8».

«Слід особливо наголосити, що закупівля автомобілів виробництва «Богдан Моторс» відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення», – заявили в компанії.

19 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщення компанії «Богдан Моторс», у тому числі в клубі «5-й елемент». У відомстві заявили, що обшуки пов’язані з кримінальним провадженням про закупівлю Міністерством оборони та Генштабом Збройних сил України спеціального автомобільного транспорту за завищеними цінами в 2015-2018 роках.

Міноборони та Генштаб наразі не коментували звинувачення правоохоронців.

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5-й елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, народний депутат Ігор Кононенко. Автомобільну компанію «Богдан моторс» очолює бізнес-партнер Петра Порошенка, колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.