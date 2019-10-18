Радіо Свобода Daily: Гладковський після затримання оголосив голодування

Гладковський оголосив голодування

Затриманий 17 жовтня ексчиновник та керівник корпорації «Богдан» Олег Гладковський оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів». Про це повідомив сайт корпорації. «За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну», – цитує сайт слова Гладковського.

Гладковський «наголошує на політично вмотивованому незаконному переслідуванні», вказано в повідомленні. Тим часом у НАБУ підтверджують інформацію про затримання ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Він – фігурант розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Сам Гладковський та його син звинувачення відкидають.

Як друг Путіна возить українську сировину в Росію, де вона потрапляє в оборонку

Щороку сотні тисяч тонн корисних копалин з українських надр вивозять у Європу, Туреччину, Китай. До Революції гідності значна їхня частина потрапляла і в Росію. Втім, остаточно торгувати з державою, офіційно визнаною країною-агресором, Україна не припинила і досі. Попри формальний вихід росіян із українського бізнесу, деякі з них залишились працювати тут під цілком легальним прикриттям. Серед них – наближений до президента Росії Путіна російський олігарх Олег Дерипаска. Як встановили «Схеми», Служба безпеки України посприяла його фірмам в обході санкцій – і тепер український високоякісний кварцит не просто вивозиться вагонами в Росію, але й потрапляє у систему російського оборонного комплексу для виробництва російської зброї.

Закон про викривачів: скільки можна отримати за «здачу» корупціонера

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який має заохотити людей повідомляти про корупцію – адже він передбачає, що вони можуть претендувати на відсоток від суми хабаря. Втім, не будь-якого. Радіо Свобода аналізує новації, ухвалені парламентом.​

Далі коротко:

ГПУ просить згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ярослава Дубневича.

Звільнення державних службовців на підставі українського закону про люстрацію, тобто закону «Про очищення влади», призвело до порушення їхніх прав – таке рішення 17 жовтня ухвалив Європейський суд із прав людини.

Російська православна церква оголосила про санкції проти Грецької (Елладської) церкви через рішення її Священного синоду про визнання Православної церкви України (ПЦУ).

Велика Британія і Європейський союз досягли нової угоди про Brexit, повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. А прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон закликав парламент своєї країни проголосувати за угоду.

«Призупинений» позов щодо «Приватбанку»: Коломойський відступає чи бере паузу?

Господарський суд Києва призупинив процес щодо «Приватбанку»: а саме, розгляд позову Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments (Кіпр) про визнання незаконним продажу акцій банку державі. Перед тим, як суд повідомив про призупинення справи, його будівлю «мінували», а під нею – тривали протести. Чому суд несподівано «відклав» резонансну справу та чи вигідний такий поворот Коломойському? З’ясувати це спробувало Радіо Свобода.

Проєкт бюджету на 2020 рік. Що пропонує Мінфін?

Глава парламенту Дмитро Разумков анонсував 18 жовтня перше читання проекту Державного бюджету України на 2020 рік. Радіо Свобода зібрало запропоновані Міністерством фінансів «основні цифри» бюджету – в інфографіку.

Путін ініціював вихід з протоколу про права населення під час воєн

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроект про вихід Росії з міжнародного договору, за яким раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав мирних громадян під час збройних конфліктів. У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що причинами відмови визнавати компетенцію комісії є «істотно зростаючі ризики нинішньої міжнародної обстановки» і «ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав».

Туреччина погодилася призупинити операцію у Сирії

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилася призупинити військову операцію на півночі Сирії. Про це він заявив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали чотири години. За словами Пенса, Туреччина погодилася на п’ятиденне припинення вогню на північному сході Сирії, щоб дозволити курдським силам відступити з «безпечної зони протягом 120 годин». Оскільки Анкара повідомила про призупинення операції у Сирії, США не будуть вводити нових санкцій проти Туреччини, заявив президент США Дональд Трамп. ​

Гуцульська «людина Відродження»

Понад чотири тисячі фотографій, близько 500 саморобних книжок, сотні графічних творів, ікон та щоденники часів радянських репресій залишила по собі Параска Плитка-Горицвіт. Більшу частину життя вона мешкала у селі Криворівня на Івано-Франківщині, але їй вдалося підтримувати зв’язок із людьми на різних континентах та політв’язнями, з якими познайомилась за 10 років у таборах Казахстану, куди потрапила як зв’язкова УПА. Захоплювалась Махатмою Ганді і, за деякими даними, знала кілька мов. Кілька років тому двоє київських художниць та кінорежисер виявили частину її величезного фотоархіву і взялися його відновити та описати. Так спочатку з’явився фільм «Портрет на тлі гір», а потім і виставка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації», яку відкрили 17 жовтня у «Мистецькому Арсеналі» в Києві.

Знайдіть час, щоб нарешті зробити те, що давно хотіли!

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