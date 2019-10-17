Гуцульська «людина Відродження»: у «Мистецькому Арсеналі» відкрили виставку Параски Плитки-Горицвіт

Київ – Понад чотири тисячі фотографій, близько 500 саморобних книжок, сотні графічних творів, ікон та щоденники часів радянських репресій залишила по собі Параска Плитка-Горицвіт. Більшу частину життя вона мешкала у селі Криворівня на Івано-Франківщині, але їй вдалося підтримувати зв’язок із людьми на різних континентах та політв’язнями, з якими познайомилась за 10 років у таборах Казахстану, куди потрапила як зв’язкова УПА. Захоплювалась Махатмою Ганді і, за деякими даними, знала кілька мов. Кілька років тому двоє київських художниць та кінорежисер виявили частину її величезного фотоархіву і взялися його відновити та описати. Так спочатку з’явився фільм «Портрет на тлі гір», а потім і виставка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації», яку відкрили 17 жовтня у «Мистецькому Арсеналі» в Києві.

Виставку готували два роки, експонати надала громада села Криворівня, де в будинку Параски Плитки-Горицтвіт діє музей. У селі докладають зусиль, аби зберегти спадщину мисткині, але цей будинок не має опалення і через це її роботи, що зберігаються там, поступово руйнуються, розповідає керівниця відділу музейної справи Мистецького арсеналу Ольга Мельник.

«Вона є фотографиня, художниця, дослідниця фольклору, поетка, і навіть після двох років роботи вона залишила нам більше запитань, ніж відповідей. Криворівнянська сільська рада майже тисячу оригінальних експонатів із творчого доробку Параски нам передала для виставки, і коли ми їх привезли, то поділили фондосховище на дві частини: фондосховище і так званий «карантин», в якому наша реставраторка «лікувала» ці експонати, пошкоджені грибком, деформовані. Сьогодні ці експонати відносно «здорові». Проте у Криворівні залишається чималий доробок у тих самих умовах», – розповідає вона.

На виставці можна побачити збережені фотографії авторства Параски Плитки-Горицвіт та негативи, її ікони (деякі – на двох сторонах полотна) та інші живописні та графічні роботи, листи, саморобні книги і щоденники, а також потрапити через окуляри віртуальної реальності до будинку мисткині у Криворівні, почути аудіозаписи її голосу.

«Її хата для Параски була, власне, домом, у якому вона жила, її майстернею, в якій вона творила свої книги, келією, де вона писала ікони і молилася, а також ця хата була її фотолабораторією, де вона проявляла та друкувала свої фотознімки», – розповідає одна зі співавторок ідеї виставки Інга Леві.

Вона називає Параску Плитку-Горицвіт «людиною Відродження» через її мультидисциплінарний підхід до творчості.

Окрема частина експозиції присвячена зацікавленню мисткині Індією та мирним спротивом Махатми Ганді. Тут можна побачити портрети її авторства, де зображені Махатма та Індіра Ганді, жінки в сарі, а також фрагменти ілюстрацій до її фантастичної повісті про пригоди гуцулок в Індії.

40 років життя гуцульського села на плівці

Фотороботи про Криворівню та негативи до них займають окрему велику залу експозиції. Як зазначає кураторка експозиції Катерина Радченко, це єдина в Україні настільки масштабна спроба документування життя однієї громади – від середини 50-х аж до 90-х років минулого століття.

«Параску тривалий час сприймали як дослідницю, письменницю, художницю, але не сприймали як фотографа. І певним поворотним моментом стало те, що чотири роки тому Максим Руденко разом із Катериною Бучацькою та Інгою Леві віднайшли її плівки. І коли ці плівки привели до ладу, ми виявили неймовірно цікавий матеріал», – розповідає вона.

Окрім, власне, фотографій, відвідувачі виставки у «Мистецькому Арсеналі» зможуть побачити і документальний фільм, який зняв про роботу Параски Плитки-Горицтвіт вже згаданий режисер Максим Руденко.

Як він розповів Радіо Свобода, після віднайдення плівок, їх треба було почистити і відсканувати, і поки це все відбувалося, стало зрозуміло, що це історія для документального фільму. За словами Руденка, ідею підтримало «Держкіно», надавши фінансування. Так з’явився «Портрет на тлі гір».

«Це історія про фотоархів. Самої Параски вже немає, і про неї мало що відомо. Це історія про людей, що живуть у Криворівні, якось перетинались із Параскою, були на її фотографіях, або їхні предки були на її фотографіях», – каже він.

Фільм можна буде побачити 16 листопада у «Мистецькому Арсеналі».

Окрім того, упродовж виставки, яка триватиме до 19 січня, запланована низка лекцій, воркшопів та авторських екскурсій.