Проєкт Радіо Свобода «Шахта-360» взяв «бронзу» міжнародного конкурсу

Спеціальний проєкт української служби Радіо Свобода та студії New Cave Media «Шахта-360. Очима гірника» отримав «бронзову» відзнаку дев’ятої престижної міжнародної премії The Lovie Awards у категорії «Найкращий досвід-оповідь» серед інтернет-відео.

Як йдеться на офіційній сторінці премії, «срібло» у цій же категорії отримав проект віртуальної реальності про картину «Крик» Едварда Мунка режисерів Сандри Паугам та Шарля Аяца. «Золото» в цій категорії не присуджували.

Проєкт «Шахта-360. Очима гірника» розповідає про тяжку роботу шахтарів під землею та про те, як узагалі влаштований видобуток вугілля на сучасній українській шахті. Для цього оператори разом із гірниками пройшли по всьому ланцюгу видобутку та переробки вугілля із камерою-360, яка дозволяє глядачеві «рухати» зображення і роздивитися все навколо – від диспетчерської до вугільної лави.

Зйомки проекту відбулися торік на шахті «Південнодонбаська №1», що розташована біля міста Вугледар Донецької області, на підконтрольній урядові України території. Автори проєкту намагалися не тільки показати, як видобувається вугілля на Донбасі, але і поспілкуватися з гірниками.

Премія The Lovie Awards – «це найбільш престижна та єдина загальноєвропейська премія, що відзначає майстерність в інтернеті», вказують організатори.

Автор української служби Радіо Свобода вже перемагав у премії The Lovie Awards 2014 року. Відзнаку у категорії «Інтернет-відео» за відео з верхівки новорічної ялинки на Майдані під час протестів 8 грудня 2013 року отримав фотограф Андрій Дубчак.