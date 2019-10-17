Путін ініціював вихід з протоколу про права населення під час воєн

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроект про вихід Росії з міжнародного договору, за яким раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав мирних громадян під час збройних конфліктів.

У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що причинами відмови визнавати компетенцію комісії є «істотно зростаючі ризики нинішньої міжнародної обстановки» і «ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав». Про які саме зловживання і держави йдеться, в документі не сказано.

Окремо наголошується, що в складі комісії не було представника Росії, а уряд країни щорічно виплачував внески в її бюджет.

Угоду про визнання компетенції міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права під час збройних конфліктів Радянський Союз ратифікував у 1977 році. Сама комісія була заснована в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення в мирний час у 1949 році.

У 1993 році Рада Безпеки ООН включила Четверту Женевську конвенцію до складу загальноприйнятих норм міжнародного права, зробивши документ обов’язковим для виконання всіма країнами, залученими в військові конфлікти, незалежно від наявності підпису під конвенцією.

Один з головних пунктів конвенції зобов’язує воюючі сторони розділяти мирне населення від безпосередніх учасників бойових дій.