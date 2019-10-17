Рада схвалила закон про викривачів корупції

Верховна Рада 17 жовтня підтримала в цілому законопроєкт про викривачів чільних корупціонерів. За закон №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції проголосувало 252 депутати. Серед них 233 представляють владну фракцію «Слуга народу», 15 – партію «Голос».

Не підтримали документ фракції «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», а з фракції «Батьківщина» за законопроєкт проголосували двоє членів.

У пояснювальній записці йдеться, що документ розроблений із метою визначення правового статусу викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб. Закон передбачає фінансування забезпечення прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам. Джерелами виплат компенсацій будуть кошти, отримані від відшкодування збитків державі та від сплати штрафів викритими корупціонерами.

Закон передбачає, що розмір винагороди викривачу становитиме 10% від суми збитку, завданого корупційним злочином, така винагорода виплачуватиметься після ухвалення обвинувального вироку суду. Водночас загальна сума не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. У 2019 році мінімальна зарплата становить 4173 гривні.