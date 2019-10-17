ГПУ просить згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ярослава Дубневича

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича. У поширеному пресслужбою ГПУ 17 жовтня повідомленні це прізвище не вказане, але обставини справ та посадові обов’язки депутата, про які йдеться, вказують саме на цього народного обранця.

«Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис грн», – ідеться в повідомленні.

Слідчі вважають, що, «будучи народним депутатом України восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ «Укрзалізниця», зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок та комплектів роздільного скріплення».

«Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця». Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії, при цьому народним депутатом неодноразово було використано своє службове становище в інтересах пов’язаних з ним осіб», – інформують у ГПУ.

15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень «Укрзалізниці».

Влітку 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру посадовцям «Укрзалізниці» та представникам ТОВ «Вог Аеро Джет», які підозрюються у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.