Справу про збитки «Укрзалізниці» на 40 млн гривень передали до Антикорупційного суду – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про збитки «Укрзалізниці» на 39,8 мільйона гривень.

За даними слідства, у 2016 році на той час начальник та заступник начальника філії «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» зловживали своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Вог Аеро Джет».

Обом колишнім посадовцям інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем з особливо тяжкими наслідками).

Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень).