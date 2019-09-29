«Укрзалізницю» розділять на три компанії – міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізницю» планують розділити на три компанії. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, уряд спільно з Верховною Радою розробляє відповідний законопроєкт.

«Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури. Тобто за всю мережу, за електрифікацію, займатися капітальними вкладеннями у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, які збиткові, проблемні. І там будемо ставити за «кіпіай», власне, мінімізувати ці збитки, максимально до нуля. І третій – це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави. Це вантажні перевезення», – розповів Криклій.

Відтак, на запитання чи будуть змінювати нинішнього очільника «Укрзалізниці» відповів, що керівник «апріорі не може залишатися один».

«Тобто «стілець» буде розділений. Тому у будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, тому що це будуть три різні посади», – сказав Криклій.

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Раніше Владислав Криклій повідомляв, що Міністерство інфраструктури хоче повернути собі контроль над «Укрзалізницею». Відповідні зміни до положення про «Укрзалізницю вже готуються.

18 січня 2017 року Кабінет vіністрів України на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ «Укрзалізниця», згідно з яким, Мінінфраструктури втратило право бути органом управління компанії. У новій редакції статуту міністерство позбавили можливості підписувати договори з головами наглядової ради та контракт з головою правління «Укрзалізниці». Також Мінінфраструктури позбавили права визначати напрямки діяльності компанії, впливати на кількість акцій, затверджувати фінансовий план, річний звіт, чисельність персоналу.