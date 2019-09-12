Мінінфраструктури хоче повернути під свій контроль «Укрзалізницю»

Міністерство інфраструктури хоче повернути собі контроль над «Укрзалізницею». Про це журналістам заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Я вже ініціював це питання перед прем’єр-міністром. Думаю, найближчим часом розпочнемо», – зазначив він.

За його словами, відповідні зміни до положення про «Укрзалізницю вже готуються».

«Якщо за транспортну стратегію та інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід’ємна частина всього цього живого організму має повернутися назад», – наголосив Криклій.

18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ «Укрзалізниця», згідно з яким, Мінінфраструктури втратило право бути органом управління компанії. У новій редакції статуту міністерство позбавили можливості підписувати договори з головами наглядової ради та контракт з головою правління «Укрзалізниці». Також Мінінфраструктури позбавили права визначати напрямки діяльності компанії, впливати на кількість акцій, затверджувати фінансовий план, річний звіт, чисельність персоналу.