«Укрзалізниця» хоче відмовитись від «традиційних підсклянників»

«Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові склянки у потягах, написав у фейсбуці керівник підприємства Євген Кравцов.

«Замість традиційних підсклянників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він і додав фото нового брендованого посуду.

У липні у ЗМІ з’явилася інформація про закупівлю «Укрзалізницею» 231 набору з підсклянника, склянки, ложки та упаковки. За результатами тендеру, вартість закупівлі склала 468 тисяч гривень.

Пізніше Євген Кравцов заявив, що відмовляється від такої закупівлі, а на ці гроші УЗ закупить додаткову порцію рідкого мила у вагони.