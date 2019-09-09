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09 Вересень 2019, Київ 19:50
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» хоче відмовитись від «традиційних підсклянників»

Керівництво УЗ пропонує інші варіанти посуду у фейсбуці

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«Укрзалізниця» розглядає можливість перейти на паперові склянки у потягах, написав у фейсбуці керівник підприємства Євген Кравцов.

«Замість традиційних підсклянників обговорюємо такий варіант. Що скажете?» – запитав він і додав фото нового брендованого посуду.

У липні у ЗМІ з’явилася інформація про закупівлю «Укрзалізницею» 231 набору з підсклянника, склянки, ложки та упаковки. За результатами тендеру, вартість закупівлі склала 468 тисяч гривень.

Пізніше Євген Кравцов заявив, що відмовляється від такої закупівлі, а на ці гроші УЗ закупить додаткову порцію рідкого мила у вагони.

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