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26 Липень 2019, Київ 13:44
Новини | Події

«Укрзалізниця» передумала купувати підсклянники за дві тисячі гривень кожний

Вартістю закупівлі 231 підсклянника складала понад 400 тисяч гривень

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«Укрзалізниця» готується скасувати закупівлю сувенірних підсклянників вартістю за дві тисячі гривень кожний, повідомив голова компанії Євген Кравцов у Facebook.

«Пити чай зі склянок за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом. Може, через це на них хотіли витратити більш ніж мільйон. Нахабність у деяких захмарна. Закупівлю підсклянників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила», – написав Кравцов.

​Цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про закупівлю «Укрзалізницею» 231 набору з підсклянника, склянки, ложки та упаковки. За результатами тендеру, вартість закупівлі склала 468 тисяч гривень.

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