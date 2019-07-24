«Укрзалізниця»: поїзд «Інтерсіті» екстрено гальмував через предмет, схожий на дитину

Машиніст поїзда «Інтерсіті+» №731 Запоріжжя – Київ 23 липня о 19:12 поблизу станції Користівка застосував екстрене гальмування о 19:12, намагаючись попередити наїзд на сторонній предмет на колії. Про це повідомляє сайт «Укрзалізниці».

«На колії лежала велика плюшева іграшка, яку машиніст сприйняв за дитину, тому й застосував екстрене гальмування. Через цей випадок поїзд було затримано на 4 хвилини, поінформовано чергового міського відділу поліції міста Олександрія. Залізничники нагадують, що вони теж люди, а залізниця – це зона підвищеної небезпеки, а не місце для ігор і жартів», – вказує сайт «Укрзалізниці».

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що 3 8 липня пасажири зможуть купувати квитки на частину поїздів за 60 діб до дати їхнього відправлення, а не за 45 чи 30, як це було дотепер.