У липні квитки на низку поїздів можна буде придбати за 60 днів до відправлення – УЗ

З 8 липня пасажири зможуть купувати квитки на поїзди за 60 діб до дати їх відправлення, а не за 45, повідомили в «Укрзалізниці».

«Ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення і для безпересадкових вагонів. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року», – йдеться в повідомленні на сайті перевізника.

«Укрзалізниця» опублікувала перелік поїздів, для яких передбачений продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення.

«Попередній продаж проїзних документів на всі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті – за 30 діб до відправлення поїзда. Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда», – зазначив перевізник.

Раніше українські залізничники повідомили про додаткові поїзди до Дня Конституції.

День Конституції України відзначають 28 червня. Цьогоріч свято припадає на п’ятницю, створюючи українцям три дні поспіль вихідних.