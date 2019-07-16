Залізничники пікетували Офіс президента з вимогою звільнити керівництво «Укрзалізниці»

Близько 100 працівників «Укрзалізниці» 16 липня влаштували акцію протесту біля Офісу президента України з вимогою звільнити керівництво їхньої компанії і підняти зарплату. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вранці залізничники з різних міст зібралися на вулиці Інститутській в центрі Києва, надягли помаранчеві жилети й вирушили маршем до Офісу президента. В руках учасники протесту тримали прапори Вільної профспілки залізничників України, яка організувала акцію.

Біля Офісу президента залізничники провели мітинг, на якому озвучили свої вимоги: відправити у відставку керівництво «Укрзалізниці», яке пікетувальники вважають «корумпованим і непрофесійним», і підняти працівникам компанії зарплати «до європейського рівня». Також учасники акції вимагали провести атестацію робочих місць, відремонтувати тяговий і рухомий склад, зупинити ліквідацію відомчих медустанов, провести перевірку «Львівського локомотивного заводу».

До мітингувальників вийшов представник Офісу президента, якому залізничники передали свої вимоги. На завершення акції її учасники влаштували сидячий страйк – на кілька хвилин сіли навпочіпки. За словами організатора протесту Володимира Козельського, так залізничники показали, що в разі ігнорування їхніх вимог вони готові влаштувати радикальніші акції.

Керівництво «Укрзалізниці» поки не робило публічних заяв з приводу мітингу. Співробітники прес-служби компанії не змогли надати оперативний коментар кореспонденту Радіо Свобода і запропонували відправити інформаційний запит. Відповідь на нього ще не надходила.

Станом на грудень 2018 року середня зарплата на УЗ складала 10 898 гривень. Водночас у компанії існує значна різниця між заробітками рядових робітників і менеджменту. Більшість співробітників отримує мінімальну зарплату – 4173 гривні. Члени наглядової ради «Укразалізниці» в 2018 році в середньому отримували по 252 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата голови правління компанії Євгенія Кравцова в 2018 році склала 920 тисяч.

З 1 липня 2019 року «Укрзалізниця» підвищила зарплати співробітникам на 10 відсотків.

15 липня близько 200 робітників Гніванського заводу спецзалізобетону влаштували протести біля Кабінету міністрів України і Офісу президента з вимогою погасити піврічну заборгованість по зарплаті.