Робітники заводу «Укрзалізниці», які півроку не отримують зарплату, пікетували Кабмін і Офіс президента

Близько 200 робітників Гніванського заводу спецзалізобетону влаштували протести біля Кабінету міністрів України і Офісу президента з вимогою погасити піврічну заборгованість по зарплаті. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами учасників акції, їхній завод, який виробляє шпали і електроопори для «Укрзалізниці», не отримує замовлень з минулого року. Через це підприємство простоює, а працівники не отримують зарплату з лютого. Розмір заборгованості складає вже 12 мільйонів гривень.

Щоб домогтися погашення заборгованості та забезпечення підприємства замовленнями, вранці 15 липня співробітники заводу чотирма автобусами виїхали протестувати з Вінницької області до Києва. Спочатку вони пікетували «Укрзалізницю», яка є власником і головним замовником Гніванського заводу.

Протестувальники встали біля входу в головний офіс компанії з плакатами «Дайте роботу», «Ми терплячі, але не безмежно» і прапорами Профспілки будівельників України. Всередину для переговорів із менеджерами «Укрзалізниці» зайшли представники пікетувальників. Після зустрічі, яка тривала більше години, вони повернулися до колег і заявили, що компанія погодилася частково задовольнити вимоги протестувальників.

Глава правління заводу Олег Хардикайнен, виступаючи перед заводчанами, заявив, що до кінця місяця буде погашена заборгованість із зарплати за період з лютого по квітень, а завод відновить роботу в серпні.

Заступник директора департаменту «Укрзалізниці» з управління корпоративними правами Георгій Селіванов заявив, що проект плану роботи заводу буде представлений колективу 17 липня.

Після пікету біля «Укрзалізниці» заводчани вирушили в урядовий квартал, де пікетували будівлі Кабміну і Офісу президента. Там до протестувальників вийшли представники цих відомств, яким пікетувальники передали свої звернення.

Гніванський завод спецзалізобетону – структурний підрозділ «Укрзалізниці», розташований в місті Гнівань Вінницької області. Спеціалізується на виробництві шпал, опор контактної мережі і стійок освітлення. До 2007 року на підприємстві працювало 2 тисяч осіб, наразі – близько 400.