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15 Липень 2019, Київ 16:52
Новини | Економіка

Робітники заводу «Укрзалізниці», які півроку не отримують зарплату, пікетували Кабмін і Офіс президента

За словами учасників акції, їхній завод, який виробляє шпали і електроопори для «Укрзалізниці», не отримує замовлень з минулого року

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Близько 200 робітників Гніванського заводу спецзалізобетону влаштували протести біля Кабінету міністрів України і Офісу президента з вимогою погасити піврічну заборгованість по зарплаті. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами учасників акції, їхній завод, який виробляє шпали і електроопори для «Укрзалізниці», не отримує замовлень з минулого року. Через це підприємство простоює, а працівники не отримують зарплату з лютого. Розмір заборгованості складає вже 12 мільйонів гривень.

Щоб домогтися погашення заборгованості та забезпечення підприємства замовленнями, вранці 15 липня співробітники заводу чотирма автобусами виїхали протестувати з Вінницької області до Києва. Спочатку вони пікетували «Укрзалізницю», яка є власником і головним замовником Гніванського заводу.

Протестувальники встали біля входу в головний офіс компанії з плакатами «Дайте роботу», «Ми терплячі, але не безмежно» і прапорами Профспілки будівельників України. Всередину для переговорів із менеджерами «Укрзалізниці» зайшли представники пікетувальників. Після зустрічі, яка тривала більше години, вони повернулися до колег і заявили, що компанія погодилася частково задовольнити вимоги протестувальників.

Глава правління заводу Олег Хардикайнен, виступаючи перед заводчанами, заявив, що до кінця місяця буде погашена заборгованість із зарплати за період з лютого по квітень, а завод відновить роботу в серпні.

Заступник директора департаменту «Укрзалізниці» з управління корпоративними правами Георгій Селіванов заявив, що проект плану роботи заводу буде представлений колективу 17 липня.

Представник «Укрзалізниці» Георгій Селіванов (ліворуч) виступає перед робітниками Гніванського заводу спецзалізобетону
Представник «Укрзалізниці» Георгій Селіванов (ліворуч) виступає перед робітниками Гніванського заводу спецзалізобетону

Після пікету біля «Укрзалізниці» заводчани вирушили в урядовий квартал, де пікетували будівлі Кабміну і Офісу президента. Там до протестувальників вийшли представники цих відомств, яким пікетувальники передали свої звернення.

Гніванський завод спецзалізобетону – структурний підрозділ «Укрзалізниці», розташований в місті Гнівань Вінницької області. Спеціалізується на виробництві шпал, опор контактної мережі і стійок освітлення. До 2007 року на підприємстві працювало 2 тисяч осіб, наразі – близько 400.

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