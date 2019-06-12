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12 Червень 2019, Київ 15:08
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» призначила 30 літніх поїздів до моря

Залізничники додали поїздів до Одеси зі Львова та Чернівців

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«Укрзалізниця» повідомила про призначення чергових літніх поїздів до Одеси зі Львова та Чернівців, збільшивши їх загальну кількість до 30.

«На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках», – йдеться в повідомленні залізничного перевізника.

З переліком поїздів можна ознайомитись на сайті УЗ.

Раніше повідомлялось, що через можливий підвищений попит на перевезення на Трійцю і День Конституції в «Укрзалізниці» почали роботу з призначення додаткових поїздів на цей період.

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Свято Трійці святкують 16 червня, День Конституції України – 28-го.

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