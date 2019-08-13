В українських поїздах найчастіше крадуть рушники – УЗ

З початку року з поїздів «Укрзалізниці» були вкрадені 6,9 тисячі одиниць інвентарю, повідомив залізничний перевізник. Згідно з повідомленням, найчастіше крали махрові рушники – 2417 штук.

«Постіль після себе можна й не складати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна ні в якому разі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед вкраденого є також простирадла (957 штук), наволочки (875), чайні ложки (360), ковдри (638), підстаканники (456) , подушки (47) і склянки (180).

Суму збитків від крадіжок в «Укрзалізниці» оцінили у 400 тисяч гривень.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.