Про відновлення будь-яких рейсів до чи з окупованого Криму не йдеться – Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запевнив, що на сьогодні офіційний Київ не розглядає питання про відновлення рейсів до чи з анексованого Росією Криму. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці 29 вересня після того, як низка ЗМІ, за його словами, «перекрутила» його слова в інтерв’ю Радіо Свобода.

«За дорученням президента України завершується будівництво КПВВ «Чонгар» та «Каланчак». Поряд з КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України, повторюю – українські перевізники винятково по Україні. Не йдеться про відновлення будь-яких рейсів до/з окупованого Криму. Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які матимуть змогу на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною», – повідомив міністр.

Він висловив обурення щодо неправильного трактування його слів у медіа.

«Щоб настільки перекрутити добрі справи та зробити з мене сепаратиста, треба точно мати конкретну мету та замовника. Навіть рідна мати розхвилювалась, і з самого ранку зі сльозами запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень в Крим», – додав Криклій.

28 вересня в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода на запитання, чи з’являться біля КПВВ на адмінмежі з анексованим Кримом легальні автостанції, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» будуть збудовані автостанції, а конкурси щодо перевізників буде проводити місцева влада з участю Мінінфраструктури. Низка ЗМІ розцінила ці слова міністра як відновлення транспортного сполучення між материковою Україною і анексованим півостровом Крим.

Держінспекція України з безпеки на наземному транспорті ще з 2014 року заборонила всі перевезення до анексованого Росією Криму, вказавши, що пасажири нелегальних рейсів не застраховані і за їхню безпеку ніхто відповідальності не несе.​