В уряді розповіли, скільки коштів треба на відновлення інфраструктури Донбасу

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляє, що для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу потрібні «великі гроші».

«Це точно не можуть підняти один річний бюджет або навіть два річні бюджети. Це треба говорити про більш великі горизонти. Тому що, для прикладу, запорізький міст – це приблизно 14-15 мільярдів гривень. А весь дорожній фонд – 74 мільярди гривень», – сказав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він додав, що азовський і східний регіони є пріоритетними у відновленні доріг.

«Власне, чому і форум економічний в Маріуполі наприкінці жовтня проводять за участі прем’єра і президента. Там, власне, буде це питання порушуватися. І залучатися інвестиції у відновлення інфраструктури якраз саме цього регіону. Якраз таки Луганщини та Донецького регіону», – заявив міністр.

За його словами, українська сторона проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів.

«З перших днів ми якраз спілкуємося з міжнародними організаціями дуже активно і з посольствами, зокрема, стосовно наших транскордонних проєктів. Словаччина, Румунія, Польща. Ми постійно у спілкуванні, напрацьовуємо інші інфраструктурні проєкти. Міжнародні організації готові допомагати дуже активно. ЄБРР у цьому році рекордно якраз із тими програмами, які ми будемо ще до кінця року брати, то рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проектів буде. Вони сказали: понад мільярд доларів чи євро. Власне, рухаємося. І будемо тільки нарощувати ці темпи», – сказав Криклій.

У червні президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменами в Києві заявив, що, згідно з розрахунками експертів, на відновлення Донбасу необхідно понад 300 мільярдів гривень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.