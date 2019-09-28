Мінінфраструктури: втрати портів від 2014 року складають 6 млрд гривень

Українські порти втратили шість мільярдів гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві інфраструктури.

«З 2014 року втрати портів із наростаючим підсумком – шість мільярдів гривень», – заявили у відомстві.

Відповідаючи на питання стосовно того, скільки коштів морські порти України втратили через агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях, міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода заявив:

«Звісно, через той військовий стан, який є, наприклад, той самий маріупольський порт, якби не підприємства, які виробляють сталь, корпорація «Метінвест», які розташовані в Маріуполі, то, звісно, маріупольський порт був би не завантажений, не мав би того обсягу, і тоді був би дуже збитковий, можливо, його взагалі закрили б. Власне, по бердянському (порту – ред.) там схожа ситуація».

У липні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що від 2018 року понад 1200 суден, що прямували в українські порти Бердянська і Маріуполя, були оглянуті представниками Росії в районі Керченської протоки, а середній час затримання суден за цей період склав від 8 до 12 діб.

Від липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

У листопаді 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України – катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», а також 24 моряків – членів екіпажу. Військовополонених моряків звільнили в результаті обміну між Україною і Росією, проведеного 7 вересня.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикували в низці європейських країн і США, а також у НАТО.