У ЄС висловили занепокоєння викликами безпеці в Чорному морі

У Європейському союзі висловили занепокоєння викликами безпеці в регіоні Чорного моря. Пункт про це міститься в висновках Ради ЄС щодо участі Євросоюзу в чорноморській регіональній співпраці.

У цьому контексті, мовиться в документі, Рада ЄС повторює, що для підходу Євросоюзу до такої співпраці фундаментально важливими є «повага до міжнародного права, зокрема до принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенції ООН із морського права, зокрема до свободи судноплавства, а також політичні рішення ЄС і політика невизнання незаконної анексії Криму».

Загалом же Рада ЄС підтвердила відданість Євросоюзу розвиткові добробуту, стабільності і стійкості чорноморського регіону і наголосила на його дедалі більшій стратегічній важливості для ЄС.

Становище в Чорноморському регіоні почало загострюватися після окупації Росією українського Криму і далі значно погіршилося 2018 року, коли Росія почала затримувати судна, що прямували в українські порти Азовського моря чи з них, а також чинити перешкоди судноплавству в Керченській протоці. Найтяжчим наразі став інцидент у листопаді 2018-го, коли Росія з застосуванням збройної сили захопила в полон 24 українських моряків і затримала їхні три кораблі. ЄС, як і інші західні партнери Києва, вже не раз вимагав від Росії звільнити військовополонених моряків і кораблі. Росія натомість звинувачує їх у «незаконному перетині кордону» і ставиться як до кримінальних злочинців, відмовляючись, зокрема, виконувати припис Міжнародного трибуналу з морського права про їхнє негайне звільнення.