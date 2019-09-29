Мінінфраструктури хоче передати у концесію залізничний вокзал Києва

Міністерство інфраструктури спільно з «Укрзалізницею» планує передати у концесію (у приватну власність – ред.) Київський залізничний вокзал. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Це допоможе оновити й осучаснити вокзал, пояснив Криклій. За його словами, однією з умов буде встановлення ескалаторів до всіх платформ. Також у міністра є ідея збудувати рухому платформу на другому поверсі.

«У недалекому майбутньому ми плануємо розглянути спільно з «Укрзалізницею» можливість передачі в концесію залізничного вокзалу. Тоді це буде зовсім інший проєкт. Буде певний інвестор, концесіонер, який матиме інвестиційні зобов’язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал. Ми тоді точно поставимо в умовах і ескалатори до всіх платформ», – розповів міністр інфраструктури.

Минулого року Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень, зазначив Криклій.

«При їхньому трафіку, просто неймовірний трафік, вони за минулий рік отримали 36 мільйонів гривень збитків! І порівняти з будь-яким торговельним центром у Києві. Там неймовірні прибутки. (Причина збатків – ред.) – корупція, нераціональне використання коштів, співпраця з ФДМУ, де здаються ці орендні площі у дивний спосіб, несамостійно», – зазначив міністр.

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За його словами, концесія торкнеться не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава. А перші концесійні проєкти анонсують уже цього року, наголосив він.

«Ми у цьому році анонсуємо перші концесійні проєкти, у тому числі в портах. Ми на це будемо дивитися не тільки в контексті якоїсь сфери – залізниця, дороги, а комплексно, тому що держава не завжди кращий управлінець. І ті питання, в яких не може впоратися, не має достатніх результатів фінансових, а демонструє збитки, то, власне, точно з цим треба щось змінювати. І концесія – це, напевне, найкращий варіант», – резюмував він.

13 вересня Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон про концесію. За словами, депутатів це дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів.

Концесія передбачає передачу об’єктів державної власності у приватне тимчасове користування.