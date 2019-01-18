Влада Києва хоче перетворити київський вокзал на «сучасний і європейський» до травня

Влада Києва хоче до травня перетворити залізничний вокзал столиці на «сучасний європейський вокзал». Як повідомляє 18 січня прес-служба київської міської держадміністрації, про це мер Києва Віталій Кличко заявив на виїзній нараді разом із міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном і начальником головного управління національної поліції у Києві Андрієм Крищенком щодо наведення ладу на центральному залізничному вокзалі столиці.

«Ми маємо на увазі благоустрій території, заміну асфальтового покриття, наведення ладу із паркуванням, упорядкування торгівлі», – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, учасники виїзної наради визначили ключові питання щодо благоустрою території залізничного вокзалу. Робоча група протягом двох тижнів відпрацює ці питання, а потім буде ухвалений детальний план дій.

За даними влади Києва, щороку київським вокзалом користуються десятки мільйонів людей.