Антикорупційний суд заарештував майно ексдепутата, підозрюваного в схемах на «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд України заарештував майно колишнього народного депутата, підозрюваного в незаконних схемах на «Укрзалізниці».

Пресслужба Вищого антикорупційного суду України повідомила, що колишнього посадовця підозрюють у заволодінні майном державного підприємства «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах під час здійснення останніми держзакупівель.

4 жовтня народного депутата восьмого скликання відправили під нічний домашній арешт – йому заборонили залишати житло з 22:00 до 6:00.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього члена фракції партії «Блок Петра Порошенка» Валерія Іщенка.