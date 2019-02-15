НАБУ обвинувачує в корупції 310 посадовців

Національне антикорупційне бюро України обвинувачує в корупції 310 посадовців, йдеться у звіті НАБУ станом на кінець січня. Ще 166 людям оголошена підозра в корупційних злочинах.

Згідно з повідомленням, упродовж січня про підозру повідомили низці осіб, причетних до скоєння резонансних злочинів. Зокрема, 15 людей стали підозрюваними у рамках розслідувань двох епізодів корупції на ПАТ «Укрзалізниця». Йдеться про факт заволодіння 93 мільйонами гривень внаслідок закупівлі за завищеними цінами стрілочної продукції та про заволодіння понад 98 мільйонів гривень у результаті закупівлі за завищеними цінами пального.

Крім того, про підозру у 8 мільйонах доларів збитків повідомили екс-керівнику ДП «Укркосмос», а колишньому депутату Полтавської обласної ради інкримінують декларування недостовірної інформації.

У бюро розповіли, що в роботі детективів наразі 693 кримінальні провадження. У 180 справах, розслідування яких НАБУ і САП завершили, суд має ухвалити рішення. Зокрема, у січні до суду направили матеріали стосовно екс-керівника Держекологічної інспекції, якому інкримінується декларування недостовірної інформації, та стосовно викритого на хабарі співробітника Генеральної прокуратури України.

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними бюро є найвищі посадові особи.