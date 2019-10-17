Британія і ЄС досягли нової угоди про Brexit

Велика Британія і Європейський союз досягли нової угоди про Brexit, повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

«Там, де є воля, є угода. Ми її маємо. Це чесна й збалансована угода для ЄС та Сполученого Королівства. Це свідчення нашої готовності знайти рішення. Я рекомендую Європейській раді підтримати угоду», – написав Юнкер у Twitter.

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон закликав парламент своєї країни проголосувати за угоду.

«Ми отримали чудову нову угоду, яка повертає контроль. Тепер парламент має завершити Brexit у суботу, щоб ми могли рухатися по інших пріоритетах на кшталт вартості життя, Національної служби охорони здоров’я, жорстоких злочинів та нашого навколишнього середовища», – написав Джонсон у Twitter.

Європейський союз і Велика Британія мають затвердити угоду до 31 жовтня.

За даними агентства Reuters, 15 жовтня Джонсон пішов на значні поступки в питанні ірландського кордону. За даними агентства, учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка. За понад три роки Лондон так і не зміг укласти угоду з Брюсселем про вихід Сполученого королівства з ЄС.