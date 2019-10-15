Лічені години залишаються для доопрацювання угоди про Brexit – ЗМІ

Європейський союз дав Великобританії час до кінця вівторка, 15 жовтня, щоб завершити роботe над угодою про Brexit. Текст угоди представлять на схвалення учасникам саміту ЄС цього тижня.

Як повідомляє Reuters, в Брюсселі допускають відстрочку дати Brexit, призначеного на 31 жовтня. Провал переговорів також розглядається як один з можливих варіантів розвитку подій.

У той час як наближається крайній термін для розгляду угоди, президент Франції Еммануель Макрон розмовляв з британським прем’єром Борисом Джонсоном, главою делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішелем Барньє і повідомив лідерів інших 27 держав ЄС про стан справ. Технічні переговори для забезпечення ухвалення угоди тривають.

Головним каменем спотикання залишається кордон між Ірландією, членом ЄС, і Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого королівства. Проблема полягає в тому, що створення прикордонної інфраструктури може підірвати мирну угоду 1998 року, що завершила конфлікт, який тривав десятиліттями, зазначає агентство Reuters.

Мішель Барньє заявив, що при всіх труднощах, з якими довелося зіткнутися під час підготовки угоди, її ухвалення до кінця поточного тижня ще можливе.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.