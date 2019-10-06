Тисячі людей мітингували за незалежність Шотландії від Сполученого Королівства

Десятки тисяч людей зібралися на марш в Единбурзі 5 жовтня, виступаючи за незалежність Шотландії від Сполученого Королівства через п’ять років після того, як тамтешні виборці відмовилися від цього на референдумі.

Організатори маршу заявили, що настрої стосовно незалежності ростуть на тлі наближення Британії до виходу з Європейського союзу, проти чого виступає більшість виборців у Шотландії.

Демонстранти з шотландськими прапорами, у кілтах і дехто – з волинками, скандували «Чого ми хочемо? Незалежності».

Шотландці в 2014 році на референдумі виступили проти незалежності від Сполученого Королівства. «Ні» незалежності сказали 55,3% громадян, тоді як «за» висловилися – 44,7%.

Але націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року щодо Brexit засвідчив необхідність проведення ще одного референдуму про незалежність. Шотландія дала 62% за збереження в ЄС на цьому референдумі.

Шотландія є частиною Сполученого Королівства понад 300 років.

Попри те, що 31-ше жовтня визначене як крайній термін виходу Великобританії з ЄС, подальші дії країни залишаються невизначеними, оскільки прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не зміг укласти угоду, яка була б прийнятна для ЄС і британського парламенту.