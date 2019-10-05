Євросоюз відмовив Британії у переговорах щодо Brexit на вихідних

Брюссель відмовився від пропозиції Лондона провести 5-6 жовтня переговори щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє телеканал Sky News.

Прессекретар Єврокомісії Наталія Берто повідомила, що Брюссель відмовляється обговорювати на вихідних план британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона стосовно ірландського кордону. Однак, вона зазначила, що переговори по Brexit можуть відбутися в понеділок, 7 жовтня.

Представник Єврокомісії додала, що у п’ятницю, 4 жовтня, Мішель Барньє, котрий очолює переговори Брюсселю з Лондоном, провів брифінг з представниками країн ЄС, на якому вони дійшли згоди, що «пропозиції Британії не дають підстав для висновку угоди».

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Очікується, що наступного тижня Джонсон поїде в тур європейськими столицям для особистих переговорів з лідерами країн ЄС, а також продовжить телефонні переговори з колегами.

Радник британського прем’єра у справах Європи Девід Фрост знаходиться в Брюсселі для технічних переговорів з офіційними особами.

Планується, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, хіба що Лондон попросить відстрочку, і цей термін буде перенесений.

Джонсон багато разів заявляв, що не буде просити про перенесення виходу з ЄС і що 31 жовтня він виведе Британію з Євросоюзу з угодою чи без неї, хоча британський парламент проголосував за блокування «Брекзиту» без угоди.

Критики кажуть, що вихід з ЄС без угоди може мати катастрофічні наслідки для Британії.

Одним з ключових питань є майбутнє кордону між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і яка залишила б ЄС з рештою країни, та Республікою Ірландія, яка входить до Євросоюзу.