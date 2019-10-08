Переговори про Brexit перебувають на межі провалу – ЗМІ 

Переговори між Великою Британією і Євросоюзом про нову угоду про Brexit перебувають на межі провалу, повідомляють 8 жовтня британські ЗМІ з посиланням на джерело в оточенні прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

За його словами, Джонсон говорив по телефону з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Під час розмови Меркель наполягала, щоб Північна Ірландія після Brexit залишалася в митному союзі з ЄС, інших варіантів, щоб вирішити проблему ірландського кордону, на її думку, немає. «Якщо це офіційна позиція ЄС, угода неможлива не тільки зараз, але і в принципі», – сказали в оточенні Джонсона.

Британський прем’єр днями запропонував поправки в угоду про вихід Британії з ЄС, яку раніше уклав уряд Терези Мей, але відкинув британський парламент. Ці пропозиції були прохолодно сприйняті в Євросоюзі.

Офіційні представники ЄС кажуть, що переговори з Британією тривають. Але голова Євроради Дональд Туск відреагував на ситуацію твітом, зверненим до Джонсона. «На кону майбутнє Європи і Великої Британії, безпека та інтереси їхніх громадян. Ви не хочете угоди, не хочете відтермінування Brexit, не хочете його скасування. Quo vadis? (Куди йдеш?)» – написав Туск. Він також звинуватив британського прем’єра в прагненні звинуватити Брюссель у цій ситуації.

Quo vadis – назва роману польського письменника Генрика Сенкевича про римського імператора Нерона і раннє християнство.

Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.