У Британії з’явився новинний канал без повідомлень про Brexit

Британський мовник Sky News запустив новинний канал, на якому не будуть згадувати про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Sky News Brexit-Free виходитиме в ефір на каналі Sky 523 у будні з 17-ї до 22-ї години.

Питання виходу Британії з ЄС продовжуватимуть висвітлювати на основному каналі.

Як показали опитування, третина телеглядачів взагалі уникає новин. 70% з них звинувачують у цьому Brexit, пояснюючи, що їх засмучують дискусії, що точаться навколо цього питання.

Згідно з результатами опитування Sky News, третина людей взагалі уникає новин. Понад 70% опитаних звинуватили Brexit у тому, що вони занадто засмучені політичними дебатами навколо цього питання. Майже 60% сказали, що новини негативно впливають на їх настрій, а 40% почуваються безсилими, через нездатність впливати на події.

«Новий канал дає людям можливість перепочити від Brexit, відфільтрувати заголовки та почути про теми, які не пов'язані з Вестмінстером і Брюсселем», – зазначив керівник Sky News Джон Райлі.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотків британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотків. За понад три роки Лондон так і не зміг укласти угоду з Брюсселем про вихід Сполученого королівства з ЄС.

Наразі на досягнення домовленостей лишаються лічені дні, адже Британія має залишити ЄС 31 жовтня. Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.