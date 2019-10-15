Другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році – Стерджен

Другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджес 15 жовтня, повідомляє ВВС.

Вона додала, що має намір просити уряд Сполученого королівства дати офіційну згоду на проведення референдуму. За словами Стерджес, британський уряд «не має права» блокувати запит Шотландії.

Перший міністр наголосила, що референдум має бути законним, щоб його результат визнали на міжнародному рівні.

Шотландці в 2014 році на референдумі виступили проти незалежності від Сполученого Королівства. «Ні» незалежності сказали 55,3% громадян, тоді як «за» висловилися – 44,7%. Одним з головних меседжів британського уряду тоді було нагадування, що Шотландія втратить членство у Євросоюзі і буде змушена проходити процедуру вступу з початку.

Прихильники нового плебісциту заявляють, що британський референдум 2016 року щодо Brexit засвідчив необхідність проведення ще одного референдуму про незалежність. 62% шотландців проголосували тоді за збереження членства в ЄС.

Шотландія є частиною Сполученого Королівства понад 300 років.