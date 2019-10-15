Reuters: Джонсон пішов на поступки у питанні ірландського кордону

Британський прем’єр Боріс Джонсон близький до укладення угоди про умови Brexit – після значних поступок, які він зробив у відповідь на вимоги ЄС про статус ірландського кордону.

Проект тексту угоди можуть опубліковати у середу, 16 жовтня, якщо канцелярія Джонсона дасть фінальне «зелене світло», повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлених представників ЄС і джерела у Британії.

За даними агентства, учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі. Подібний варіант вирішення питання про кордон раніше був запропонований Терезі Мей, але вона відкинула його зі словами, що жоден британський прем’єр не погодиться на таку пропозицію.

Європейський союз дав Великобританії час до кінця вівторка, 15 жовтня, щоб завершити роботe над угодою про Brexit. Текст угоди представлять на схвалення учасникам саміту ЄС цього тижня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон неодноразово заявляв, що, якщо угоди про Brexit досягти не вдасться, Британія залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Тим часом, парламент нещодавно ухвалив закон, який наказує Джонсону в разі відсутності угоди просити ЄС про відстрочку. Британська опозиція побоюється, що прем’єр знайде спосіб обійти цей закон.