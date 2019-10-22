СБУ затримала в аеропорту «Бориспіль» ексзаступника міністра економіки

Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення шкоди обороноздатності держави, повідомила у вівторок пресслужба відомства.

«22 жовтня контррозвідка СБУ на виконання рішення слідчого судді затримала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Експосадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в СБУ, слідчі встановили, що посадовець Мінекономрозвитку, а також чиновники ДП «Український центр «Безпека» та компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії, уклавши «завідомо збитковий контракт» на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на понад 16,5 мільйона доларів.

«Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 мільйона американських доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних сил боєприпасами під час протидії російській агресії», – зазначили в СБУ.

За даними відомства, 17 жовтня у Києві СБУ також затримала керівника держпідприємства (за статтею державна «зрада») та представника іноземної компанії («підбурювання посадовців до вчинення протиправних дій»).

«Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю. За місцями проживання та роботи фігурантів проведено обшуки», – йдеться в повідомленні СБУ.

У СБУ не вказали імен затриманих, однак днями у ЗМІ з’явилася інформація, що спецслужби розслідують справу щодо зриву виробництва артснарядів в Україні з участю ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, директора держпідприємства «Безпека» Владислава Глазунова та одного іноземного громадянина. Радіо Свобода надіслало до СБУ запит щодо того, чи відповідає дійсності ця інформація, однак до публікації цієї новини відповіді редакція не отримала.