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22 Вересень 2019, Київ 11:40
Новини | Суспільство

Українська реперка Alyona Alyona отримала міжнародну премію Anchor

Українська реперка Alyona Alyona отримала міжнародну премію

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Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) отримала німецьку міжнародну премію Anchor, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому артистові.

«Хіп-хоп як сила природи: Альона Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. Як її слова течуть, шиплять, котяться, гойдаються і вибігають? Одним словом: вау», – писали раніше організатори премії.

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У жовтні 2018 року Alyona Alyona презентувала свій дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на YouTube сягнула понад двох мільйонів.

У квітні реперка випустила дебютний альбом «Пушка», до якого увійшли 13 треків.

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