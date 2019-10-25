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До 50 часов на входе в Азовское море и до 90 – на выходе. После атаки на украинские военные корабли в ноябре 2018 года из страха перед азовскими санкциями Россия снова начала искусственно задерживать мариупольские и бердянские грузовые судна в Керченском проливе. Почему и зачем Россия снова душит Мариуполь и Бердянск? Может ли такая мягкая блокада добить украинские порты на Азове? И что делать Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экономический эксперт, глава Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский и политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

– Юрий, ваши институт постоянно мониторит, как Россия блокирует украинские судна в Керченском проливе. Летом этого года было затишье, а сейчас очень выросли задержки судов. С чем вы это связываете?

Азовское море оккупировано Российской Федерацией так же, как и территория Крымского полуострова, как и ОРДЛО

Юрий Смелянский: Мониторинг действительно идет уже шестой год. Мониторится не ситуация в Азовском море как таковая, а нарушение санкционного режима вокруг оккупированного Крыма. А блокировать движение судов в Азовском море, превратить Азовское море во внутреннее море Российская Федерация смогла, только когда оккупировала Крым.

На сегодня мы можем уверенно говорить, что Азовское море оккупировано Российской Федерацией так же, как и территория Крымского полуострова, как и ОРДЛО.

С декабря 2018-го по март 2019 года произошел спад активности Российской Федерации с точки зрения ведения экономической войны.

Задержка судов – это инструмент ведения экономической войны против Украины

Задержка судов – это инструмент ведения экономической войны против Украины. Так вот произошел спад активности этого участка войны, которую Россия ведет против Украины. И это связано с тем, что над Россией нависла угроза применения нашими западными партнерами нового пакета санкций, сопротивляться которым они еще были не готовы. Так называемый азовский пакет.

В декабре 2018 года – 124 часа задержки на вход в Азовское море, в марте 2019 уже только 48,5, но мол есть же нюансы. Задержки после которых международное общество будет негативно воспринимать, это задержка свыше пяти часов. То есть, проверка до пяти часов это нормальное время.

Россия посчитала, что период угрозы применения азовского пакета санкций для нее минул. Или она готова минимизировать действие этих санкций

Точно так же на выходе из Азовского моря уже на входе в Черное море в ноябре 2018 года задержка составляла 115 часов, в апреле – 24 часа, а в сентябре почти 90 часов, то есть трое суток. Почему? Россия посчитала, что период той угрозы применения азовского пакета санкций для нее минул. Или она готова минимизировать действие этих санкций.

– Юрий, что это за азовский пакет санкций? Говорилось, чтобы применить некие санкции к российским портам на Азове.

Как пострадавшее государство от агрессии, должны инициировать, не просто обращаясь за помощью

Юрий Смелянский: Запад был готов воспринимать, что порты России на Черном и Азовском морях являются инструментами ведения войны против Украины, и базами для осуществления оккупации Крыма. Но наши западные партнеры очень медленно идут к таким выводам. Мы предлагали определенные модели дальнейшего развития санкционной политики.

Но одна из проблем, почему наши западные партнеры очень медленно разворачиваются – это наша внутренняя политика. Мы до сих пор не признали эти порты подсанкционными. Мы должны здесь быть пионерами. Как пострадавшее государство от агрессии, должны инициировать, не просто обращаясь за помощью, мол сделайте за нас, а мы будем продолжать торговать.

– Что подразумевалось под санкциями?

Юрий Смелянский: Это тот подход, который уже применен в отношении крымских портов – запрет на вход, перевалку грузов, погрузку, выход и порта. На совершение любых экономических действий в отношении портов, которые находятся сегодня в оккупации.

– Константин, заметили ли усиливающееся давление в Мариуполе, Приазовье? Мы связывались с директором Мариупольского порта, он сказал, что пока ситуация не критическая.

Константин Батозский: Я согласен со всем, что сказал Юрий. Действительно ситуация напряженная и самое время поговорить, как в этих условиях выживать участку от Мариуполя до Бердянска и дальше.

Россия выбрала этот момент для атаки не только по экономическим, но и по политическим причинам

Россия выбрала этот момент для атаки не только по экономическим, но и по политическим причинам. У нас не складывается встреча в «нормандском формате», как того хотели на Банковой. Плюс, Россия усиливается на международной арене, выстраивает отношения с Турцией и чувствует, что сейчас хороший момент развязать руки.

Вторая причина, на этот период приходится еще пик аграрного экспорта. Аграрный экспорт стал новым видом деятельности Мариупольского порта, который традиционно был заточен на экспорт металлургической продукции.

Главная проблема порта была в том, что он лишился своих традиционных потребителей. Это предприятия, которые остались на оккупированной территории.

Россия очень легко может блокировать нам выход в Черное море и закрыть для нас Азов. Это большая комплексная проблема.

Юрий Смелянский: Переориентировать направление грузов и логистику с азовских портов на черноморские несложно. И на первых этапах оккупации Азовского моря частично у нас это произошло.

Но вопрос в том, что это потеря рабочих мест не только в самих портах, а и в компаниях, которые обслуживают жизнедеятельность порта. И жизнедеятельность тех населенных пунктов, в которых живут люди, работающие в этих портах. Это уже будет ощутимый удар по бюджету Украины и по местным бюджетам. Если потоки грузов полностью переориентируются.

Константин Батозский: Это примерно о 2,5 тысячах рабочих мест и для Мариуполя, и для Бердянска.

– Это уже серьезно? Можно обсуждать закрытие портов в Мариуполе и в Бердянске?

Россия в любой момент может решить, что настала пора перекрыть Керченских пролив

Юрий Смелянский: Этот сценарий нельзя исключать, потому что Россия, развивая свою оккупацию и уже частично превращая Черное море в свое внутреннее море, в любой момент может решить, что настала пора перекрыть Керченских пролив для украинских судов или идущих в украинские порты. А следом перекрыть черноморские. Сегодня у нее уже есть такие возможности.

– Что с этим всем делать? Можно ли реанимировать Азовский пакет санкций?

Нужно актуализировать в мировой повестке дня сам факт войны России против Украины

Константин Батозский: Мы, кроме того, чтобы наращивать свой оборонный потенциал и свое присутствие в Азовском море, должны бороться еще и другими путями. Нужно актуализировать в мировой повестке дня сам факт войны России против Украины. Потому что на сегодня наша интерпретация событий забыта, отодвинута на второй план.

У нас есть в тюрьмах российские граждане – профессиональные военные. Давайте покажем миру этих людей

У нас есть все рычаги, чтобы доказать, что идет война, в нее вовлечены российские граждане, у нас есть в тюрьмах российские граждане, это профессиональные военные, которые осуждены нашими судами. Давайте покажем миру этих людей, покажем, что у нас нет никакой гражданской войны. Стоит только посмотреть на количество людей, которые пересекают линию соприкосновения каждый день – порядка 30 тысяч людей.

– Вы говорите в глобальном смысле. Азовский пакет еще перспективен, можно ли его требовать от западных партнеров?

Константин Батозский: В нынешней ситуации это крайне сложно. Потому что мы видели очень быструю изменчивость наших ключевых западных партнеров. Мы видели, как менялась позиция Франции, как тяжело маневрировать Германии, когда немецкий бизнес требует восстановить старые-добрые отношения с Россией, как американцы выходят из Сирии и Россия усиливается на Ближнем Востоке. В этой ситуации нам будет сложно продавить этот азовский пакет.

Не говоря о том, что против нашей войны ведется целенаправленная кампания дискредитации. Мы фигурируем в западных СМИ, как страна, которая вовлечена в коррупционные разборки с действующим президентом США.

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